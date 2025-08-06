Acessibilidade

06 de Agosto de 2025 • 21:26

Militares de Aquidauana visitam Corumbá para orientar sobre a Junta Militar

Capitão João Neto de Melo realizou visita técnica em Corumbá para acompanhar atividades e orientar servidores sobre procedimentos do alistamento militar

Redação

Publicado em 06/08/2025 às 17:55

O prefeito Dr. Gabriel recebeu nesta quarta-feira / Foto: Ayrton Benites/PMC

O prefeito Dr. Gabriel recebeu nesta quarta-feira (6) a visita do capitão João Neto de Melo, chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Aquidauana e supervisor da 31ª Junta de Serviço Militar. A agenda contou também com a presença da vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, e da secretária da Junta, Arielly Aparecida Paixão de Campos Bezerra.

O objetivo da visita foi técnico: acompanhar as atividades da Junta de Serviço Militar local, orientar os servidores sobre os procedimentos exigidos pelo Exército e garantir a correta execução dos serviços prestados à população.

“É uma visita de orientação técnica, para atualizar a funcionária civil sobre os trabalhos que devem ser realizados, a forma adequada de atender o cidadão e o uso dos sistemas de serviço militar”, explicou o capitão João Neto.

O oficial ainda destacou o apoio da administração municipal. “Viemos esclarecer as necessidades do cidadão corumbaense em relação à Junta de Serviço Militar, apresentar nossos destaques e agradecer o apoio do prefeito e da sua equipe, que tem sido completo, 100%.”

O prefeito Dr. Gabriel é presidente da 31ª Junta de Serviço Militar, responsável pelo alistamento de jovens nas Forças Armadas e pela regularização da documentação militar. No Brasil, o alistamento é obrigatório no ano em que o jovem completa 18 anos, com prazo entre o primeiro dia útil de janeiro e o último de junho.

A Junta Militar de Corumbá está localizada na rua Cuiabá, nº 1042, entre as ruas Frei Mariano e 15 de Novembro, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

