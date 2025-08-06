Militares de Aquidauana visitam Corumbá para orientar sobre a Junta Militar

O prefeito Dr. Gabriel recebeu nesta quarta-feira / Foto: Ayrton Benites/PMC

O objetivo da visita foi técnico: acompanhar as atividades da Junta de Serviço Militar local, orientar os servidores sobre os procedimentos exigidos pelo Exército e garantir a correta execução dos serviços prestados à população.

O prefeito Dr. Gabriel recebeu nesta quarta-feira (6) a visita do capitão João Neto de Melo, chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Aquidauana e supervisor da 31ª Junta de Serviço Militar. A agenda contou também com a presença da vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, e da secretária da Junta, Arielly Aparecida Paixão de Campos Bezerra.

“É uma visita de orientação técnica, para atualizar a funcionária civil sobre os trabalhos que devem ser realizados, a forma adequada de atender o cidadão e o uso dos sistemas de serviço militar”, explicou o capitão João Neto.

O oficial ainda destacou o apoio da administração municipal. “Viemos esclarecer as necessidades do cidadão corumbaense em relação à Junta de Serviço Militar, apresentar nossos destaques e agradecer o apoio do prefeito e da sua equipe, que tem sido completo, 100%.”

O prefeito Dr. Gabriel é presidente da 31ª Junta de Serviço Militar, responsável pelo alistamento de jovens nas Forças Armadas e pela regularização da documentação militar. No Brasil, o alistamento é obrigatório no ano em que o jovem completa 18 anos, com prazo entre o primeiro dia útil de janeiro e o último de junho.

A Junta Militar de Corumbá está localizada na rua Cuiabá, nº 1042, entre as ruas Frei Mariano e 15 de Novembro, no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!