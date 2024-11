Miltinho Viana, o 'Cowboy do Rádio', morre aos 63 anos após batalha contra o câncer

Miltinho faleceu nesta segunda-feira / Redes Sociais

Miltinho Viana, conhecido como o ‘Cowboy do Rádio’, faleceu aos 63 anos nesta segunda-feira, 4, em Campo Grande, após um mês internado em tratamento de câncer no colo do reto.

O ex-vereador da Capital deixa sua esposa, filhos e um legado de décadas no rádio de Mato Grosso do Sul. De acordo com familiares, Miltinho havia mostrado sinais de melhora e tinha sido transferido da UTI, com esperança de receber alta hospitalar ainda nesta semana.

Em meados de outubro, ele postou um vídeo nas redes sociais pedindo orações para sua recuperação, onde apareceu visivelmente debilitado. Miltinho estava internado no Hospital da Cassems desde o início do mês, conforme o Jornal Midiamax.

O velório e o sepultamento estão programados para ocorrer no Parque das Primaveras, embora o horário ainda não tenha sido definido.