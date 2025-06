Ministério da Saúde quer CPF como número-chave de acesso ao SUS

Lula Marques/Agência Brasil

O Ministério da Saúde pretende apresentar, em julho, um projeto para transformar o CPF no número-chave de identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pelo ministro Alexandre Padilha, durante uma audiência na Câmara dos Deputados.

“Quero firmar um compromisso com esta comissão: vamos transformar o CPF no número-chave do SUS. Não é algo que se faz da noite para o dia, mas em julho vamos apresentar o plano”, declarou Padilha aos parlamentares, após responder a uma rodada de perguntas.

Ele relembrou que, em sua primeira gestão no ministério, entre 2011 e 2014, era comum um mesmo usuário possuir até cinco ou seis cartões do SUS, cada um com numeração diferente. “Na época, o DataSUS fez um trabalho importante de higienização, vinculando todos esses cartões a um único CPF”, explicou.

Segundo o ministro, mesmo que a pessoa tenha vários cartões, todos já estão atrelados ao seu CPF. No entanto, naquela época, a proposta de unificar o sistema esbarrava em um obstáculo: muitas crianças saíam da maternidade sem CPF. “Era uma grande trava. Mas felizmente, com uma política adotada no governo Dilma, isso mudou. Minha filha, por exemplo, nasceu em 2015 e já saiu da maternidade com CPF”, comentou.

Padilha destacou que hoje há um número significativo de crianças já registradas com CPF, o que viabiliza o avanço da proposta. “Aquilo que era o principal obstáculo foi superado. Agora, vamos montar esse plano”, afirmou.

O ministro também reconheceu que ainda existem desafios para alcançar algumas populações específicas, como pessoas em situação de rua, indígenas e imigrantes. “Mas esses são casos de exceção, dentro de um universo de mais de 200 milhões de usuários do SUS. É possível, sim, montar esse plano”, concluiu.

