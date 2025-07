Ministério define cotas de óleo diesel para frota pesqueira em 2025

A portaria apresenta a relação de embarcações habilitadas para receber a subvenção / Governo Federal

O MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) publicou, na última segunda-feira (15), a Portaria MPA nº 492/2025, com informações atualizadas sobre o Programa de Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel, que apoia a atividade pesqueira por meio da redução do custo com combustível.

A portaria apresenta a relação de embarcações habilitadas para receber a subvenção em 2025, o valor estimado do benefício e a lista de empresas fornecedoras de óleo diesel credenciadas por unidade da Federação.