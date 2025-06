Ministério desclassifica 8 marcas de azeites por fraude

Freepik

De acordo com o Mapa, a análise feita por técnicos do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária identificou a presença de outros óleos vegetais misturados ao azeite, tornando os produtos impróprios para o consumo humano. Por isso, foi determinado o recolhimento imediato dos lotes contaminados.

“As análises confirmaram que os produtos não atendem aos critérios da Instrução Normativa nº 01/2012, que define os padrões de identidade e qualidade do azeite de oliva”, informou o ministério em nota.

A pasta reforça que a venda dos produtos desclassificados configura infração grave, e os estabelecimentos que continuarem comercializando esses itens poderão ser responsabilizados legalmente.

Se algum consumidor tiver adquirido um dos azeites listados, a recomendação é que não o utilize. O produto deve ser devolvido ao estabelecimento de compra, com base no que garante o Código de Defesa do Consumidor.

Denúncias sobre a venda dos produtos fraudados podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, informando o nome e o endereço do local onde foram encontrados.

