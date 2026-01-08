Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 17:58

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Ministério Público abre inscrições para estagiários com bolsa de até R$ 2 mil

Certame oferta oportunidades para estudantes e graduados em diversos cursos; prova será aplicada em mais de 50 municípios do estado no dia 1º de março

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 13:06

Atualizado em 08/01/2026 às 13:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O processo seletivo será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos gerais e específicos / Divulgação/MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está com inscrições abertas para o seu III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes, que oferece bolsas de estudo que variam de R$ 782,73 a R$ 2.178,00. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site concurso.fapec.org, sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O certame contempla três modalidades principais. Para o estágio de nível médio, a bolsa é de R$ 782,73. Já para o estágio de nível superior em Direito, a remuneração sobe para R$ 1.035,16. O programa de residência é voltado para bacharéis em Direito e profissionais formados em áreas correlatas, como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação, com uma bolsa de R$ 2.178,00 por mês. Todas as vagas incluem auxílio-transporte.

O processo seletivo será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos à área de Direito também farão uma prova discursiva. A etapa de avaliação ocorrerá no dia 1º de março de 2026, com aplicação prevista em mais de 50 municípios do estado.

Após a efetivação da inscrição on-line, o candidato deverá selecionar o município onde deseja realizar a prova e pagar a taxa de inscrição até o dia 10 de fevereiro. A carga horária semanal é de 20 a 25 horas para os estagiários e de 30 horas para os residentes. Os selecionados atuarão em apoio às funções institucionais do MPMS, em um programa que visa à capacitação profissional e à inserção no mercado de trabalho. O edital completo e informações detalhadas estão disponíveis no site oficial da FAPEC.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Risco

Panetones com fungos são recolhidos do mercado

Alerta

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Saúde

MS Intensifica vacinação para manter vigilância ativa contra o sarampo

Durante o ano, a SES manteve o abastecimento regular das vacinas que protegem contra o sarampo, assegurando a continuidade da imunização na rede pública

Trânsito

Condutores de MS têm direito a curso de reciclagem presencial e por EAD

Publicidade

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

ÚLTIMAS

Luto

Família e amigos se despedem de Selvirio de Souza Neto

Educação

Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta

Cadastro será feito exclusivamente pelo site da prefeitura e terá etapas diferenciadas para alunos com deficiência e demais estudantes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo