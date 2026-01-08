Ministério Público abre inscrições para estagiários com bolsa de até R$ 2 mil

O processo seletivo será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos gerais e específicos / Divulgação/MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está com inscrições abertas para o seu III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes, que oferece bolsas de estudo que variam de R$ 782,73 a R$ 2.178,00. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site concurso.fapec.org, sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O certame contempla três modalidades principais. Para o estágio de nível médio, a bolsa é de R$ 782,73. Já para o estágio de nível superior em Direito, a remuneração sobe para R$ 1.035,16. O programa de residência é voltado para bacharéis em Direito e profissionais formados em áreas correlatas, como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação, com uma bolsa de R$ 2.178,00 por mês. Todas as vagas incluem auxílio-transporte.

O processo seletivo será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Os candidatos à área de Direito também farão uma prova discursiva. A etapa de avaliação ocorrerá no dia 1º de março de 2026, com aplicação prevista em mais de 50 municípios do estado.

Após a efetivação da inscrição on-line, o candidato deverá selecionar o município onde deseja realizar a prova e pagar a taxa de inscrição até o dia 10 de fevereiro. A carga horária semanal é de 20 a 25 horas para os estagiários e de 30 horas para os residentes. Os selecionados atuarão em apoio às funções institucionais do MPMS, em um programa que visa à capacitação profissional e à inserção no mercado de trabalho. O edital completo e informações detalhadas estão disponíveis no site oficial da FAPEC.

