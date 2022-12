Ministério Público aplica 2ª fase de concurso para promotor a partir de janeiro

Divulgação/MPMS

A segunda fase do concurso público para promotor de justiça substituto será aplicada no período de 29 de janeiro a 3 de fevereiro. As provas escritas serão em Campo Grande, mas com locais e horários ainda a serem divulgados.

De caráter eliminatório, com duração quatro horas cada uma, incluído o tempo para preenchimento na folha de respostas, as provas escritas versarão sobre os seguintes grupos de disciplinas: Grupo I: Direito Constitucional e Direitos Humanos; Grupo II: Direito Penal; Grupo III: Direito Processual Penal; Grupo IV: Direito Civil e Direito Processual Civil; Grupo V: Tutela de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos; Grupo VI: Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Direito Institucional do Ministério Público.

Na última sexta-feira (dia 23), o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) divulgou a lista dos aprovados na prova preambular. O prazo para recurso vai de 9 a 13 de janeiro.

O salário é de R$ 27.363,98 e as provas são para preenchimento de sete vagas, além das que porventura surgirem dentro dos dois anos de validade do concurso.

*Com informações Campo Grande News