Ministério Público de MS lança podcast

Está no ar nesta quarta-feira (11), o primeiro episódio do podcast do MPMS, iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para se aproximar ainda mais da sociedade, ao compartilhar informações sobre os diversos aspectos do sistema de justiça.



No primeiro episódio, quem conduz o bate-papo é a Promotora de Justiça Livia Bariani, atuante na 19ª Promotoria de Justiça, junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri, e que é coordenadora do Grupo de Atuação Especial dos Promotores de Justiça do Tribunal do Júri (NoJúri). Ela também tem formação em Jornalismo.



Livia Bariani explica porque fazer um podcast abordando os casos de homicídio e a atuação das forças de segurança e do judiciário para responsabilizar os autores.



“O nosso objetivo é aproximar o sistema de justiça da população, desmistificando o funcionamento dos processos relativos a crimes de homicídio, desde a investigação até o julgamento, promovendo o diálogo entre instituições e sociedade”, afirma.

No episódio de estreia, o convidado é o delegado de Polícia Civil Carlos Delano, que compartilha sua experiência de quase duas décadas na corporação, com destaque para sua atuação na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Homicídios (DHPP).



Durante a conversa, a Promotora de Justiça destaca a importância de se compreender o papel de cada instituição na elucidação de crimes graves, como o homicídio, e ressalta a necessidade de um olhar mais humano para as vítimas:



“Durante muito tempo, as vítimas foram tratadas apenas como objetos da investigação. Hoje, buscamos resgatar sua dignidade, incluindo os familiares das vítimas fatais e os sobreviventes como sujeitos ativos no processo de justiça.”



O delegado Carlos Delano complementa, explicando como o atendimento às famílias tem evoluído com o apoio de políticas públicas integradas, como o Projeto Acolhida, surgido no MPMS, para oferecer suporte em áreas como segurança alimentar, moradia, saúde, educação e assistência social.



“Muitas famílias ficam desamparadas após um homicídio. O projeto busca garantir dignidade e continuidade de vida, com encaminhamentos rápidos e coordenados entre as secretarias”, relata.



O podcast do MPMS é uma ferramenta inovadora de comunicação, que visa não apenas informar, mas também educar e sensibilizar sobre os desafios e avanços do sistema de justiça. Os próximos episódios trarão novos convidados e temas relevantes para o fortalecimento da justiça criminal.



A cada semana, sempre às quartas-feiras, será exibida uma nova edição. Confira o podcast no YouTube e no Spotify.

