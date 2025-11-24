Ministério suspende 35 mil licenças de pescadores profissionais por fraude

Nova Portaria de suspensão por indício de fraude de Licenças e RGP
Profissionais poderão interpor recurso administrativo no prazo de até 30 dias / Divulgação
O MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura) publicou a Portaria MPA nº 582/2025 determinando a suspensão de 35.750 licenças de pescadores e pescadoras profissionais em todo o país. A medida, amparada no art. 25, inciso III, da Portaria MPA nº 127/2023, foi tomada após identificação de indícios de fraude no RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira).
Com a suspensão, os profissionais deixam temporariamente de ter acesso aos direitos vinculados à Licença e à inscrição no RGP, impactando diretamente quem atua na pesca profissional.
A partir do dia 1º de dezembro de 2025, quando a portaria entra em vigor, os pescadores afetados terão 30 dias corridos para apresentar recurso administrativo. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo protocolo digital disponível no site do Governo Federal.
Para que o recurso seja analisado, é obrigatório anexar o Formulário de Requerimento previsto no Anexo I ou II da portaria.
A publicação também disponibiliza a lista completa das licenças suspensas, permitindo que cada profissional verifique sua situação.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Detran-MS realiza leilão online com 121 veículos aptos a circular
Leilão de Sucata: Detran-MS oferece lote único de 60 toneladas de restos de veículos
Portal Meu Detran permite consultar faltas cometidas no exame prático em MS
Saúde
Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito
Cidades
Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS