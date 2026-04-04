Ministro aquidauanense marca dia histórico para indígenas do MS

O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, natural de Aquidauana, realizou seu primeiro ato oficial à frente da pasta com uma medida histórica para comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. Em agenda no Estado, ele assinou a autorização para o início das obras de implantação de rede de água potável nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados.

A iniciativa, que conta com a participação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, representa um avanço significativo após mais de um século desde a criação das reservas indígenas na região, demarcadas ainda em 1917. Durante todo esse período, moradores enfrentaram dificuldades no acesso à água potável, situação que impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida das comunidades.

As obras serão executadas pelo governo do Estado, por meio da Sanesul, com investimento total superior a R$ 50 milhões, viabilizado junto à Caixa Econômica Federal. Os projetos incluem perfuração de poços profundos, implantação de redes de distribuição, reservatórios e sistemas de tratamento, com capacidade para atender milhares de moradores nas duas aldeias.

A assinatura marca não apenas o início das obras, mas também um momento simbólico para as comunidades indígenas, que há décadas reivindicam melhorias no abastecimento. A falta de água, inclusive, motivou protestos recentes na região, chamando atenção das autoridades para a urgência da situação.

À frente do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena assume o compromisso de ampliar políticas públicas voltadas aos povos originários. Sua atuação, já no primeiro ato como ministro, reforça a prioridade dada a demandas históricas e à garantia de direitos básicos, como o acesso à água potável.