Miranda conclui cursos de bordado e horticultura em aldeias indígenas

Os cursos são parte de um calendário contínuo de formações voltadas às populações rurais e tradicionais / Divulgação

Os cursos foram promovidos pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar, e contaram com o apoio da Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

Duas comunidades indígenas do município de Miranda foram contempladas, nesta semana, com novas capacitações voltadas ao fortalecimento da economia local e valorização do conhecimento tradicional.

Nos dias 11 e 12 de setembro, a Aldeia Cachoeirinha sediou o Curso de Bordado Trançado com Fita, ministrado pela professora Joseleine e mobilizado por Fátima Ramos. A capacitação reuniu mulheres da comunidade, que aprenderam técnicas de bordado artesanal com fita, aplicadas em tecidos e panos de prato. A atividade estimula a criatividade, a delicadeza e principalmente a geração de renda por meio do feito à mão.

Já entre os dias 11 e 13, foi a vez da Aldeia Argola receber o Curso de Hortaliças Frutuosas, realizado na residência do senhor Marino, com instrução do professor Carlos. Durante a formação, os participantes aprenderam práticas essenciais para o preparo do solo, adubação, plantio e manejo de diversas espécies de hortaliças, promovendo agricultura sustentável e maior autonomia alimentar nas comunidades indígenas.

A Prefeitura de Miranda, por meio do secretário municipal de Agricultura, Wilson Santos, reafirma o apoio à realização de ações que promovem o desenvolvimento rural, a valorização do saber local e o protagonismo das famílias indígenas.

A gestão também agradece ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pela iniciativa e pelo comprometimento com o fortalecimento das comunidades por meio da educação e da qualificação.

Os cursos são parte de um calendário contínuo de formações voltadas às populações rurais e tradicionais do município.

