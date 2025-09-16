Acessibilidade

16 de Setembro de 2025

Renda

Miranda conclui cursos de bordado e horticultura em aldeias indígenas

Capacitações promovem geração de renda e fortalecem agricultura familiar nas comunidades Cachoeirinha e Argola

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 18:14

Os cursos são parte de um calendário contínuo de formações voltadas às populações rurais e tradicionais / Divulgação

Duas comunidades indígenas do município de Miranda foram contempladas, nesta semana, com novas capacitações voltadas ao fortalecimento da economia local e valorização do conhecimento tradicional.

Os cursos foram promovidos pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar, e contaram com o apoio da Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

Nos dias 11 e 12 de setembro, a Aldeia Cachoeirinha sediou o Curso de Bordado Trançado com Fita, ministrado pela professora Joseleine e mobilizado por Fátima Ramos. A capacitação reuniu mulheres da comunidade, que aprenderam técnicas de bordado artesanal com fita, aplicadas em tecidos e panos de prato. A atividade estimula a criatividade, a delicadeza e principalmente a geração de renda por meio do feito à mão.

Já entre os dias 11 e 13, foi a vez da Aldeia Argola receber o Curso de Hortaliças Frutuosas, realizado na residência do senhor Marino, com instrução do professor Carlos. Durante a formação, os participantes aprenderam práticas essenciais para o preparo do solo, adubação, plantio e manejo de diversas espécies de hortaliças, promovendo agricultura sustentável e maior autonomia alimentar nas comunidades indígenas.

A Prefeitura de Miranda, por meio do secretário municipal de Agricultura, Wilson Santos, reafirma o apoio à realização de ações que promovem o desenvolvimento rural, a valorização do saber local e o protagonismo das famílias indígenas.

A gestão também agradece ao presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, pela iniciativa e pelo comprometimento com o fortalecimento das comunidades por meio da educação e da qualificação.

Os cursos são parte de um calendário contínuo de formações voltadas às populações rurais e tradicionais do município.

