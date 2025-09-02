Miranda investe em kits sanitários e energia solar para comunidades indígenas

A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de vida / Divulgação

A Prefeitura de Miranda iniciou o mês de setembro com uma importante ação voltada ao bem-estar das comunidades indígenas do município. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com a Secretaria de Assuntos Indígenas, estão sendo realizados estudos e levantamentos técnicos para a instalação de kits sanitários e sistemas de energia solar em poços artesianos já existentes nas aldeias.

A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de vida, saúde e sustentabilidade para as populações indígenas, promovendo acesso ao saneamento básico e incentivando o uso de fontes renováveis de energia.

Os projetos serão viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Zeca do PT, com apoio da gestão municipal.

