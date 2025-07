Miranda lança programa para facilitar regularização de dívidas com o fisco municipal

Entrada de Miranda / Divulgação

A Prefeitura de Miranda lançou o Programa Regulariza, iniciativa que oferece condições facilitadas para que contribuintes quitem seus débitos com o fisco municipal. O programa permite o parcelamento da dívida com descontos em multas e juros, evitando que o nome dos inadimplentes seja negativado no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) ou que outras sanções legais sejam aplicadas.

A criação do programa está prevista na Lei Complementar nº 139, de 1º de março de 2025, e segue o que determina a legislação tributária, que impede a renúncia fiscal por parte da administração pública. Com isso, o município é obrigado a executar judicialmente os devedores, mas antes oferece a oportunidade de regularização amigável por meio do novo programa.

Os contribuintes poderão escolher entre quatro modalidades de pagamento:

À vista, com exclusão total de juros de mora e multa por infração, se houver

Em até 6 parcelas mensais, com 90% de desconto sobre juros e multas

De 7 a 12 parcelas mensais, com 80% de desconto

De 13 a 24 parcelas mensais, com 60% de desconto

O prazo para adesão ao Programa Regulariza vai até dezembro de 2025. Os interessados devem procurar o Setor de Tributação da Prefeitura de Miranda, presencialmente ou pelo telefone (67) 99680-9077, para mais informações e formalização do acordo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!