Miranda segue com agendamento online para castração gratuita de cães e gatos

Castração será gratuita / Ilustrativa/Prefeitura de Viana

Miranda segue com o período de agendamento online para a castração gratuita de cães e gatos. A iniciativa, válida até 26 de junho, é uma ação conjunta entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Os tutores interessados devem realizar o cadastro pelo site oficial do programa estadual de bem-estar animal, o www.sigpet.ms.gov.br. A castração é destinada exclusivamente a animais do município e não possui custo para os responsáveis.

A campanha tem como objetivos principais o controle populacional de cães e gatos, a promoção da saúde pública e o bem-estar dos animais. Além disso, contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas e para a prevenção de doenças.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da castração como uma atitude de responsabilidade dos tutores e destaca que o procedimento é seguro, realizado por profissionais capacitados e com todos os cuidados necessários.

