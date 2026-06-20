"Misantropia"? Alerta extremo da Defesa Civil assusta moradores de MS e outros estados

Redação de O Pantaneiro também recebeu mensagem de alerta / Reprodução

Moradores de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e de outras regiões do Brasil foram surpreendidos - entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20) - por um alerta sonoro extremo enviado pela plataforma da Defesa Civil. O aviso apareceu de forma repentina nos celulares, acompanhado de um som alto e de uma mensagem contendo a palavra “misantropia”, causando preocupação e dúvidas entre a população.

Via WhatsApp, moradores de Aquidauana, Anastácio, Campo Grande e Corumbá, entre outras localidades, relataram ao O Pantaneiro terem recebido a notificação. Muitos acreditaram, inicialmente, que se tratava de algum desastre natural, acidente de grandes proporções ou situação de emergência real.

Pouco depois, a Defesa Civil Nacional informou que o alerta não estava relacionado a nenhum risco para a população. Segundo o órgão, a plataforma responsável pelos disparos foi retirada do ar por volta da 01h30 deste sábado após sofrer uma invasão.

De acordo com a nota oficial, o sistema teria sido acessado remotamente por alguém sem autorização, o que levanta a suspeita de um possível ataque hacker. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil informou, ainda, que acionará a Polícia Federal para investigar o caso e tomar as medidas necessárias para restabelecer a segurança da plataforma.

O que significa a palavra “misantropia”?

Um dos pontos que mais chamou a atenção foi justamente a presença da palavra “misantropia” na mensagem enviada aos celulares.

O termo tem origem no grego e significa, de forma geral, aversão, desprezo ou ódio à humanidade. Uma pessoa considerada misantropa costuma demonstrar desconfiança, antipatia ou rejeição em relação às outras pessoas e à sociedade como um todo.

Especialistas apontam que a palavra não possui qualquer relação com alertas meteorológicos, desastres naturais ou protocolos de emergência, o que reforça a hipótese de que a mensagem tenha sido inserida de maneira indevida por quem invadiu o sistema.

Veja a nota de esclarecimento da Defesa Civil: