Missa de 7° Dia homenageia Izauro Dias de Barros em Aquidauana

Izauro com o time do coração / Arquivo pessoal

A missa em homenagem e memória de Izauro Dias de Barros, que faleceu aos 75 anos em decorrência de uma parada cardiorrespiratória será realizada na quarta-feira, 18 de setembro, às 19h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1839.

Izauro, um veterano conhecido na cidade, destacou-se tanto no esporte quanto no setor bancário. Com uma trajetória marcada pela paixão pelo futebol, ele atuou no time Guanandi, e sua dedicação ao esporte fez dele uma figura querida na comunidade. Além disso, Izauro exerceu a função de gerente bancário, contribuindo para a vida financeira de muitos aquidauanenses.

A missa será uma oportunidade para amigos, familiares e todos que o conheceram prestarem suas últimas homenagens e celebrarem sua vida. Izauro deixa a esposa, Rosemeire, os filhos Fabrício e Valéria, seis netos e um bisneto, que sentirão profundamente sua ausência.

A família convida todos a se juntarem a eles neste momento de lembrança e gratidão pela vida de Izauro.