Missa de sétimo dia de Mac será na Igreja Matriz no domingo

Despedida a Mac / O Pantaneiro

A Igreja Matriz de Aquidauana celebra no próximo domingo, 10, a missa de 7° dia de falecimento do secretário municipal Archibald Joseph Lafayette Stockler Macintyre, conhecido como Mac, falecido na última segunda-feira, 4, vítima de um câncer.

Secretário de Serviços Urbanos e Rurais, o carioca de 78 anos deixa um legado na cidade pantaneira. A perda comoveu a região, portanto, o encontro será aberto ao público, a partir das 8h30.

O servidor deixa a esposa aquidauanense, Elaine Alves Corrêa, que o tratava carinhosamente de “O carioca mais bugre de Aquidauana”. Sempre o tratava de “meu bugre de olho azul”. E testemunhas afirmam que quando jovem ele não passava despercebido pelas ruas da cidade, quando aqui visitava, com seu cabelo loiro, olhos azuis e o traje elegante: sempre de camisa azul (a combinar com seus olhos) e calça branca.

De um espírito criativo e dedicado às coisas belas de Aquidauana, Mac sempre acrescentou atividades a Aquidauana. Era torcedor fanático do Aquidauanense Esporte Clube. Era incentivador da Charanga da Banda do Barril, que nos jogos do Aquidauanense, nas tardes de Domingo no Estádio Municipal, animava a grande torcida do Azulão.