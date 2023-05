Missão Diplomática da União Europeia chega ao Estado para conhecer potencialidades de negócios

Uma comitiva da UE (União Europeia) cumpre uma série de compromissos em Mato Grosso do Sul, entre hoje (25) e sábado (27), com o objetivo de aprofundar as relações econômicas, científicas, acadêmicas e comerciais e que podem atrair investimentos estrangeiros em diversas áreas do Estado. A delegação é composta por 10 estados membros da UE, radicados no Brasil: Malta, Bélgica, Suécia, Croácia, Dinamarca, Portugal, República Theca, Lituânia, Chipre e Polônia.

A agenda tem início nesta quinta-feira (25), às 10 horas, no Bioparque Pantanal, com uma palestra do governador Eduardo Riedel sobre o tema "Potencialidades de MS". Logo após a palestra, haverá uma coletiva de imprensa com os pronunciamentos do governador Riedel e do embaixador da UE, Ignacio Ybañes.

Em seguida, a delegação será recebida pelo presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen. Na oportunidade será apresentado o "Programa Carbono Neutro".

À tarde, a Missão Diplomática tem encontro com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Paralelamente, os cônjuges visitam o 6º Grupamento de Bombeiros de Campo Grande, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Casa do Artesão e a Terra Indígena Limão Verde, em Aquidauana.

Sexta-feira e sábado

Na sexta-feira (26) pela manhã, os chefes da Missão Diplomática se reunirão com reitores de várias instituições de ensino, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), para discutir a cooperação científica-educacional entre o Brasil e UE, além de encontro com estudantes e apresentação de cases de sucesso. Já na parte da tarde, os embaixadores visitam a Aldeia Marçal de Souza.

E no sábado, a delegação vai para Aquidauana para visitar o Pantanal.