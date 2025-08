Missão do MS apresenta Rota Bioceânica a empresários na Índia

Ascom Fiems

Com o novo corredor logístico, é possível reduzir em até 25% o tempo de entrega de cargas entre países asiáticos e o Brasil, o que pode baratear produtos e impulsionar o comércio exterior. O foco principal da missão é estreitar as relações comerciais com a Índia, um dos mercados mais promissores do mundo e que recentemente se tornou o país mais populoso do planeta, ultrapassando a China.

A Rota Bioceânica, projeto que promete revolucionar a logística entre a América do Sul e a Ásia, ganhou destaque internacional nesta semana com a missão sul-mato-grossense que visita a Índia. A comitiva liderada pelo governador Eduardo Riedel apresentou os potenciais econômicos da rota ao empresariado indiano, especialmente no que diz respeito à redução de custos e tempo no transporte de mercadorias entre continentes.

“Chegamos de madrugada e já tivemos um dia produtivo, com agendas importantes que mostraram a grande perspectiva comercial entre Índia e Mato Grosso do Sul. A complementariedade entre nossas economias é evidente”, afirmou o governador Riedel, após reuniões com autoridades e empresários em Mumbai, capital do estado indiano de Maharashtra.

Conexões estratégicas e novas parcerias

Entre os compromissos do dia, a comitiva visitou a sede da Mahindra, uma das maiores fabricantes de tratores e equipamentos do mundo. Durante a reunião, foi apresentada a Rota Bioceânica e suas vantagens logísticas, despertando interesse imediato do setor empresarial indiano.

“A Rota impressionou a todos. É um novo eixo de trânsito de mercadorias com grande potencial estratégico para o nosso Estado e para o Brasil como um todo”, destacou Riedel.

Além das tratativas comerciais, a missão também cumpre agendas institucionais, como a visita ao governador de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan, retribuindo a recepção feita anteriormente no Brasil.

O secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, já iniciou negociações voltadas para intercâmbios nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de atrair investimentos e desenvolver soluções conjuntas.

Intercâmbio empresarial e industrial

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, também presente na missão, iniciou conversas com empresários locais, visando aproximação entre o setor industrial de Mato Grosso do Sul e a Índia.

“O objetivo é esse: construir pontes. Desde cedo apresentamos projetos relevantes para grandes empresários indianos. Essa troca é fundamental para que conheçam as oportunidades do nosso Estado e abram caminhos para futuras parcerias”, afirmou Longen.

Comitiva oficial

A missão conta ainda com a participação do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro; do secretário-adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Artur Falcette; do diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim; do diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça; e do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito.

A visita à Índia segue até a próxima semana, com novas agendas de articulação empresarial e institucional em busca de investimentos, inovação e expansão comercial para Mato Grosso do Sul.

