28 de Novembro de 2025

Geral

MJSP cria ata nacional para compra de veículos híbridos na segurança

Medida permite que órgãos do SUSP adquiram viaturas híbridas com recursos federais ou próprios

Redação

Publicado em 28/11/2025

A ARP prevê a possibilidade de contratação de até 1.411 veículos / Ilustrativa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou, nesta sexta-feira (28), a Ata de Registro de Preços nº 56/2025 para a aquisição de veículos híbridos destinados às forças de segurança do país. Essa é a primeira contratação nacional desse tipo realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e faz parte da estratégia de modernização da frota.

A ata, no valor de R$ 390 milhões, foi estruturada pela plataforma ComprasSusp e permitirá que estados e municípios integrantes do Sistema Único de Segurança Pública adquiram viaturas híbridas com proteção balística nível IIIA. Os modelos podem operar em modo totalmente elétrico, reduzindo gastos com combustível e emissões de poluentes.

As instituições poderão aderir ao registro de preços usando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, verbas parlamentares ou orçamento próprio. Para a diretora do Fundo Nacional, Camila Pintarelli, a adoção de tecnologias mais limpas é um avanço que alia eficiência e responsabilidade ambiental.

Segundo ela, o processo seguiu critérios técnicos e legais para garantir qualidade nas entregas. A licitação priorizou desempenho, durabilidade e adequação aos padrões operacionais, além de seguir as orientações do Tribunal de Contas da União e ter toda a tramitação registrada na plataforma Segurança Transparente.

A ARP prevê a possibilidade de contratação de até 1.411 veículos, totalizando R$ 385,2 milhões. Com isso, o MJSP espera ampliar o acesso a tecnologias modernas em todo o país e estimular práticas sustentáveis no setor.

“A transição energética também passa pela segurança pública, e queremos ser protagonistas nesse processo”, afirmou Pintarelli ao encerrar a solenidade.

