MJSP cria ata nacional para compra de veículos híbridos na segurança

A ARP prevê a possibilidade de contratação de até 1.411 veículos / Ilustrativa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou, nesta sexta-feira (28), a Ata de Registro de Preços nº 56/2025 para a aquisição de veículos híbridos destinados às forças de segurança do país. Essa é a primeira contratação nacional desse tipo realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e faz parte da estratégia de modernização da frota.

A ata, no valor de R$ 390 milhões, foi estruturada pela plataforma ComprasSusp e permitirá que estados e municípios integrantes do Sistema Único de Segurança Pública adquiram viaturas híbridas com proteção balística nível IIIA. Os modelos podem operar em modo totalmente elétrico, reduzindo gastos com combustível e emissões de poluentes.

As instituições poderão aderir ao registro de preços usando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, verbas parlamentares ou orçamento próprio. Para a diretora do Fundo Nacional, Camila Pintarelli, a adoção de tecnologias mais limpas é um avanço que alia eficiência e responsabilidade ambiental.

Segundo ela, o processo seguiu critérios técnicos e legais para garantir qualidade nas entregas. A licitação priorizou desempenho, durabilidade e adequação aos padrões operacionais, além de seguir as orientações do Tribunal de Contas da União e ter toda a tramitação registrada na plataforma Segurança Transparente.

A ARP prevê a possibilidade de contratação de até 1.411 veículos, totalizando R$ 385,2 milhões. Com isso, o MJSP espera ampliar o acesso a tecnologias modernas em todo o país e estimular práticas sustentáveis no setor.

“A transição energética também passa pela segurança pública, e queremos ser protagonistas nesse processo”, afirmou Pintarelli ao encerrar a solenidade.

