Moeda de R$ 1 comemorativa dos 60 anos do Banco Central entra em circulação

Gabriel Pereira/Banco Central

A moeda comemorativa de R$ 1 em homenagem aos 60 anos do Banco Central entra em circulação nesta sexta-feira (25). Ao todo, foram cunhadas 23.168.000 unidades, que poderão ser utilizadas normalmente em compras e transações comerciais em todo o país.

A nova moeda traz mudanças no design em relação ao modelo tradicional. No anverso (parte da frente), em vez da efígie da República, aparece o selo comemorativo dos 60 anos do Banco Central, acompanhado da marca da instituição e de linhas diagonais. No anel dourado, estão gravadas as inscrições “Banco Central do Brasil” e os anos “1965–2025”. Já o reverso (parte de trás) segue o padrão da segunda família do real, com o valor de face de R$ 1.