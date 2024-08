Momento raro: Policiais Militares flagram acasalamento de onças no Rio Miranda

Onças-pintadas em momento raro presenciado por humanos / Divulgação

Uma equipe PMA (Polícia Militar Ambiental) teve a sorte de presenciar na manhã de hoje, 30, um momento raro no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Enquanto realizavam patrulhas nas margens do Rio Miranda, a equipe se deparou com um casal de onças em pleno acasalamento. Esse tipo de observação é incomum devido à natureza furtiva desses grandes felinos, que frequentemente evitam o contato com humanos.

A presença das onças foi registrada por câmeras e causou grande entusiasmo entre os membros da equipe, que destacaram a importância do momento para o monitoramento da fauna local.

Os policiais enfatizaram a necessidade contínua de esforços para garantir que habitats naturais, como o do Rio Miranda, permaneçam seguros e propícios para a vida selvagem, promovendo assim a biodiversidade local e o equilíbrio ecológico da região.

Confira o vídeo: