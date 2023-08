Monitoramento alerta para baixa umidade do ar em nível crítico de 15%

Dia será de céu claro em Aquidauana / O Pantaneiro

Mato Grosso do Sul vem enfrentando, nos últimos dias, uma onda de calor, juntamente com o tempo muito seco. As estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) vem registrando índices de umidade relativa do ar baixos, com valores entre 15% e 25% em grande parte dos municípios monitorados.

O monitoramento indica que a atuação de um bloqueio atmosférico, que inibe a formação de nuvens de chuva, que favorece o tempo quente e seco, com sol e variação de nebulosidade.

Por conta do tempo seco e quente, é recomendável umidificar os ambientes, beber bastante líquido, usar soro fisiológico nos olhos e narinas, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, quando possível, permanecer em locais protegidos do sol, além de ficar atento aos alertas da Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).