Morador do Bairro Alto escreve recado a mão: Favor recolher dejetos de pets

Recado direto adverte tutores descuidados / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Um cartaz escrito à mão tem chamado atenção de moradores da Rua Antônio João, no bairro Alto Aquidauana. Com letras legíveis e diretas, o cartaz diz: "Favor recolher dejetos de seus pets. Vizinhança agradece. Lei 2558/18".

Provavelmente irritado com alguma situação, o morador decidiu advertir os tutores descuidados que passam pelo trecho.

A equipe do O Pantaneiro esteve no local, mas não conseguiu contato com o proprietário.

O cartaz faz referência à Lei 2558/18, que trata sobre a obrigação dos donos de animais em recolher os dejetos de seus pets em áreas públicas, adicionou um peso legal à solicitação, incentivando um senso de responsabilidade coletiva.