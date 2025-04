Morador salvo após engasgar com carne agradece socorro: 'Anjos em forma de pessoas'

Morador visitou batalhão para agradecer / Celine Regis/O Pantaneiro

Após uma situação de risco, o morador Neldo, de 42 anos, reencontrou nesta quarta-feira, 2, os bombeiros de Aquidauana responsáveis pelo socorro. No último sábado, 29, Neldo viveu momentos de aflição após engasgar com um pedaço de carne durante um churrasco em família. Graças à ação rápida de amigos, familiares, Corpo de Bombeiros e da equipe do Hospital de Aquidauana, ele foi socorrido a tempo e conseguiu se recuperar.

“Um acontecimento corriqueiro do dia a dia que pode acontecer com qualquer pessoa, seja criança ou adulto. Felizmente, estou aqui hoje e falar sobre. Estava comendo um churrasquinho com minha família e amigos, acabei engasgando com um pedaço de carne. As pessoas presentes fizeram os primeiros procedimentos, acho que me ajudou a respirar, pois eu já estava inconsciente. Me colocaram dentro do carro. No percurso de casa até o bombeiro, desmaiei. Chegando na frente do batalhão, voltei, mas estava inconsciente”, afirmou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, quando a vítima chegou ao quartel, ele não respirava normalmente. A guarnição iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas. “Quando chegaram, o pessoal não sabia o que fazer. Prontamente, começamos o procedimento. Os primeiros procedimentos feitos na festa ajudaram ele a conseguir respirar, mas, quando chegou aqui, fizemos as compressões abdominais e tivemos êxito. Conseguimos retirar o objeto obstruindo suas vias aéreas”, explicou o bombeiro Paes.

O que fazer?

O profissional também alertou sobre a importância de saber agir em situações como essas, que podem acontecer em qualquer lugar, especialmente em festas ou reuniões com música alta e muitas pessoas conversando.

“Muitas vezes, a pessoa não consegue pedir socorro. A atitude rápida pode salvar vidas. Em adultos, o procedimento é abraçar a pessoa por trás, com uma das mãos sobre a região epigástrica, e com a outra realizar compressões para desobstruir as vias aéreas. Já em bebês, é necessário virar a criança de bruços e realizar compressões nas costas e no esterno”, explicou o bombeiro.

O Corpo de Bombeiros também orienta que, em casos de engasgamento, é essencial ligar imediatamente para o número 190 e procurar ajuda profissional.

Após a desobstrução das vias aéreas, Neldo foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde recebeu os cuidados médicos necessários e se recuperou. “Só voltei a respirar depois que a carne saiu. Não tenho palavras e nem gestos para agradecer. Se não fosse eles, não estaria aqui. Deus manda anjos em forma de pessoas, meus amigos, familiares, bombeiros e toda equipe do Pronto Socorro”.