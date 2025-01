Moradora de Aquidauana faz apelo para pagar cirurgia do cão com hérnia perineal

Animal sente dores / Arquivo pessoal

A moradora de Aquidauana, Ana Conceição dos Santos, está pedindo ajuda para salvar seu cãozinho Scooby, diagnosticado com uma hérnia perineal. O tratamento cirúrgico necessário custa R$ 2 mil e só pode ser realizado por veterinários especializados em Campo Grande.

Em dezembro, Ana levou Scooby ao veterinário, que diagnosticou uma inflamação nas glândulas do animal. Apesar de ter feito o tratamento indicado, o problema não foi resolvido.

Em janeiro, ao levar novamente o cão para consulta, o diagnóstico foi mais grave: hérnia perineal. A condição causa dores intensas e desconforto, exigindo uma cirurgia de emergência. Através da iniciativa Helpet Animais Resgatados Aquidauana e Anastácio, ela conseguiu mais orientações.

Com a cirurgia sendo a única alternativa para salvar o animal, Ana faz um apelo à comunidade para ajudar com a arrecadação do valor necessário. Quem puder colaborar, pode entrar em contato com Ana pelo telefone (67) 8148-4814.