Moradores denunciam incêndio criminoso na Área Verde da Lagoa Comprida

Área destruída pelas chamas / Divulgação

O vereador Humberto Torres denunciou um ato de vandalismo que provocou um incêndio na Área Verde da Lagoa Comprida, em Aquidauana, causando prejuízos ambientais e colocando em risco a fauna e a flora locais. Segundo ele, indivíduos atearam fogo na região, que é uma importante área de lazer e conservação do município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas antes que se alastrassem. A Polícia Militar Ambiental e a Polícia Civil já iniciaram as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.

"Vandalismo é crime ambiental! Sua denúncia é fundamental para proteger nosso meio ambiente e garantir que esses espaços continuem existindo para as futuras gerações. Juntos, podemos fazer a diferença descreve Torres.





