Moradores desrespeitam horário e despejam entulho no aterro de Bonito

Placas avisam sobre horário / Divulgação

A Prefeitura de Bonito manifestou repúdio após moradores descarregarem lixo de forma irregular na madrugada desta sexta-feira, 29, em frente ao Aterro Controlado. O ato aconteceu quando o portão do local estava fechado, em conformidade com o novo horário de funcionamento, que foi estabelecido há uma semana.

A administração municipal reforça que o descarte inadequado de lixo é crime ambiental. A partir de amanhã, o aterro será monitorado por câmeras de segurança, e quem for flagrado cometendo essa infração estará sujeito às penalidades previstas pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), incluindo multa e prisão.

O fechamento do aterro fora do horário estabelecido é uma medida que atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e visa garantir a segurança da população.

Horário de funcionamento:

- Segunda a sexta-feira: 07h00 às 17h00

- Sábado: 07h00 às 13h00

- Domingos e feriados: Fechado