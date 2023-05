Moradores flagram e admiram sucuri que abateu queixada 

Uma sucuri de aproximadamente seis metros foi flagrada em uma estrada vicinal por moradores de Mato Grosso do Sul. O animal estava carregando uma queixada e não se intimidou com a presença dos moradores que a filmaram. Alheia à luz do celular, arrastou a presa cuidadosamente para dentro do rio.

Em um vídeo distribuído em redes sociais, uma das pessoas que a flagrou afirmou ser esta a terceira vez que a mesma cobra se alimentava de queixadas no mesmo trecho.

As pessoas que fizeram o registro, em momento algum, perturbaram a sucuri. Ao contrário, demonstraram respeito e destacaram a beleza do ciclo da natureza.