Moraes vota por condenação de réu por atos golpistas de 8 de janeiro

Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (20) pela condenação de Diego Dias Ventura a 14 anos de prisão, por participação nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Segundo Moraes, Diego foi um dos líderes do acampamento instalado em frente ao Quartel-General do Exército e participou diretamente da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. No voto, o ministro também propôs que o réu arque com uma indenização de R$ 30 milhões, a ser dividida com os demais condenados pelos prejuízos causados.