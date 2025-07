Morre Anísio Simão um dos desbravadores da região do Morrinho

Um dos moradores mais antigos da região do Morrinho, em Aquidauana, faleceu nesta terça-feira (22), aos 85 anos. O corpo de Anísio Simão, popularmente conhecido como Neguinho, esta sendo velado na Pax Universal Matriz, até às 16h, e o sepultamento será no Cemitério Parque Cidade Natureza.

Ele nasceu dia 21 de março de 1940 e sempre foi “um avô muito carinhoso com todos os netos. Era comum contar muitas histórias, sempre sorridente. Nunca tinha tempo ruim com ele, sempre trabalhador, com a enxadinha dele, mexendo na terra, sempre muito disposto”. Assim o descreve, a filha, Juraci Simão.

Infelizmente, Anísio Simão foi acometido de uma pneumonia e o caso foi agravando por conta da idade, 85 anos. “E foi assim que a gente perdeu ele”, lamentam todos os filhos. Há um tempo ele teve um Alzheimer, ficou um bom tempo debilitado por conta disso. Às vezes ele lembrava um pouco dos filhos, outros não, aí confundia muito os netos com os filhos.

Mesmo assim, não havia tempo ruim para Neguinho do Morrinho. Ele sempre foi uma pessoa que levava a vida muito alegre, cuidador de suas terras, uma pessoa da zona rural, simples, que compartilhou o que tinha com todos os filhos. “Cada filho tem um pedacinho da terra dele e esse é o legado dele”, finaliza Neto.