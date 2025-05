Morre aos 61 anos o fotógrafo Vanderley dos Reis de Aquidauana

O sepultamento está marcado para as 13 horas de domingo / Arquivo pessoal

Faleceu neste sábado, 24 de maio, em Aquidauana, o fotógrafo Vanderley dos Reis, aos 61 anos. Ele foi vítima de um infarto. Vanderley deixa esposa, filhos, netos e um legado de mais de três décadas dedicadas à fotografia e à comunidade local.

Natural do distrito de Camisão, Vanderley mudou-se ainda jovem para Aquidauana, onde trabalhou em padaria e vendia peixe nas ruas para ajudar no sustento da família. Serviu no quartel entre os anos de 1984 e 1990, período em que descobriu sua paixão pela fotografia. Foi também no serviço militar que conheceu Maria Gilda, com quem se casou em 1987.

O casal construiu juntos uma trajetória profissional na cobertura de eventos, inicialmente com um laboratório fotográfico caseiro e, mais tarde, acompanhando a transição para a fotografia e filmagem digitais. Durante mais de 30 anos, Vanderley esteve presente em festas escolares, especialmente na Escola Falcão, onde registrou momentos marcantes da comunidade.

Aposentado neste ano, ele era conhecido pelo bom humor, pelo espírito acolhedor e pela paixão pela pesca e pelas conversas com amigos. Enfrentava problemas de saúde relacionados à coluna e artrose nos joelhos, e se preparava para uma cirurgia.

Vanderley jogava futebol no DEC (Dissidente Esporte Clube), além de ser fã do esporte em Aquidauana. A comunidade de Aquidauana se despede de um profissional dedicado e de uma figura querida, lembrado não apenas pelas imagens que registrou, mas também pelo carinho com que tratava todos ao seu redor.

O velório acontece na Pax Universal, desde às 23 horas deste sábado. O sepultamento está marcado para as 13 horas de domingo, 25 de maio.

