15 de Novembro de 2025 • 13:41

Luto

Morre aos 72 anos Ivo Linsmeyer, radialista e defensor dos animais de Aquidauana

Comunicador de Camisão era referência comunitária e ambiental

Redação

Publicado em 15/11/2025 às 11:11

O velório está marcado para esta tarde, às 16h, na Igreja Adventista da BR / Divulgação

Faleceu, aos 72 anos, Ivo Linsmeyer, conhecido radialista do distrito de Camisão, em Aquidauana. Além do trabalho marcante nas rádios locais, ele também era reconhecido por sua atuação como protetor de animais e pela dedicação a causas comunitárias e ambientais.

Segundo amigos, Ivo vinha se sentindo mal desde a semana passada. Ele foi levado ao hospital pelo filho e, conforme relatos, teria falecido na noite desta sexta-feira, possivelmente em decorrência de problemas cardíacos.

O velório está marcado para esta tarde, às 16h, na Igreja Adventista da rodovia de Camisão.

Ivo Linsmeyer deixa a esposa, Antônia Nogueira Marra, três filhos e quatro netos. Ao longo da vida, atuou como radialista, presidiu a ALESPANA (Associação Leste Pantaneiro de Apicultores) e se destacou como defensor dos animais, sendo uma figura muito querida pela comunidade de Camisão e região.

