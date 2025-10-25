Morre Edna Gomes Patinho, referência na área social em Aquidauana

Legado na saúde e assistência social na cidade / Divulgação

Faleceu na sexta-feira (24) a aquidauanense Edna Gomes Patinho, conhecida por sua atuação na área da saúde e na assistência social do município. Edna foi secretária de Ação Social de Aquidauana e trabalhou ao lado do médico Dr. Walter de Castro, sendo lembrada por amigos como uma pessoa dedicada, amável e muito envolvida com a comunidade local.

Frequentadora assídua do grupo ARARA, Edna era casada com Edson Patinho, já falecido, que integrou a Maçonaria de Aquidauana. O médico Dr. Vitor Maksoud, amigo próximo da família, destacou o carinho e a dedicação de Edna ao trabalho social e às causas comunitárias.

Ela deixa três filhos.

O velório será realizado neste sábado (25), a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Encomendas de coroas de flores podem ser feitas pelo telefone (67) 99982-7761.

