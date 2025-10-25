Acessibilidade

25 de Outubro de 2025 • 09:07

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morre Edna Gomes Patinho, referência na área social em Aquidauana

Velório será neste sábado (25), na Capela Jardim das Palmeiras, em Campo Grande

Redação

Publicado em 25/10/2025 às 08:41

Atualizado em 25/10/2025 às 09:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Legado na saúde e assistência social na cidade / Divulgação

Faleceu na sexta-feira (24) a aquidauanense Edna Gomes Patinho, conhecida por sua atuação na área da saúde e na assistência social do município. Edna foi secretária de Ação Social de Aquidauana e trabalhou ao lado do médico Dr. Walter de Castro, sendo lembrada por amigos como uma pessoa dedicada, amável e muito envolvida com a comunidade local.

Frequentadora assídua do grupo ARARA, Edna era casada com Edson Patinho, já falecido, que integrou a Maçonaria de Aquidauana. O médico Dr. Vitor Maksoud, amigo próximo da família, destacou o carinho e a dedicação de Edna ao trabalho social e às causas comunitárias.

Ela deixa três filhos.

O velório será realizado neste sábado (25), a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Encomendas de coroas de flores podem ser feitas pelo telefone (67) 99982-7761.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Tempo

Frente fria chega e derruba temperaturas em Aquidauana neste domingo

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Atenção

Beneficiários com NIS final 5 recebem Auxílio Gás nesta sexta-feira

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

ÚLTIMAS

Polícia

Mais de 40 famílias têm ligações clandestinas de energia retiradas em Anastácio

Operação da Energisa e Polícia Militar no bairro Tarumã combate irregularidades que colocavam moradores em risco

Polícia

PRF apreende 546 kg de maconha e recupera carro roubado na BR-262

Droga era transportada em um Jeep Renegade roubado em Goiás

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo