Morre André Vilharva Arce, conhecido como André Borracheiro

Morador era figura tradicional na cidade e faleceu na madrugada deste sábado (15)
Velório acontece em Anastácio / Divulgação
Faleceu na madrugada deste sábado, 15, André Vilharva Arce, aos 75 anos. Ele era conhecido em Anastácio como Seu André Borracheiro, profissional muito reconhecido na área e bastante querido pela comunidade.
Conforme informações, ele vinha realizando tratamento oncológico e não resistiu às complicações da doença.
O velório ocorre na Central Pax MS, localizada atrás do Hospital de Anastácio, com início às 10h. O sepultamento está marcado para as 17h.
