Morre André Vilharva Arce, conhecido como André Borracheiro

Velório acontece em Anastácio / Divulgação

Faleceu na madrugada deste sábado, 15, André Vilharva Arce, aos 75 anos. Ele era conhecido em Anastácio como Seu André Borracheiro, profissional muito reconhecido na área e bastante querido pela comunidade.

Conforme informações, ele vinha realizando tratamento oncológico e não resistiu às complicações da doença.

O velório ocorre na Central Pax MS, localizada atrás do Hospital de Anastácio, com início às 10h. O sepultamento está marcado para as 17h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!