Morre Manoel David, ícone dos bingos e do esporte em Aquidauana

Pai dedicado, avô presente e cidadão atuante, Manoel também se destacou em diversas áreas da vida pública. Foi candidato a vereador, diretor da Patrulha Mirim, trabalhou no Conselho Tutelar e na Secretaria de Obras.

Em 2022, recebeu uma homenagem do grupo JOTAR, escolinha de futebol fundada por ele e batizada com as iniciais das filhas, Joyce e Társis, que reuniu amigos e ex-alunos para celebrar sua contribuição ao esporte local.

Fundado por Manoel David em 1985, o Grêmio Recreativo Unidos do JOTAR nasceu da união entre família e comunidade, com foco em ações esportivas e culturais voltadas a crianças e jovens. O “JOTAR Clube das Crianças”, foi responsável por formar atletas e promover atividades recreativas em Aquidauana e Anastácio.

Com uma galeria de mais de 60 troféus, o JOTAR também marcou presença nas festas juninas do município com sua quadrilha, consagrada pentacampeã no tradicional concurso realizado no 9º BECmb. O projeto é lembrado como uma das maiores contribuições de Manoel à juventude.

“Um exemplo de ser humano”, resumiu a filha Joyce Mara. “O senhor David, conhecido como ‘binguieiro’, foi um dos grandes nomes de Aquidauana. Gratidão em fazer parte dessa história, dos ensinamentos e até dos puxões de orelha”, disse o morador Lóris Henrique, pela rede social.

Manoel deixa a esposa Arlene da Cunha de Oliveira, as filhas Társis Mara e Joyce Mara, e os netos Emanuel Oliveira da Silva e Carlos Manoel de Oliveira Zarate.

O velório ocorre a partir das 17h desta quinta-feira. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira, 4, às 10h. Aquidauana se despede de um nome que será lembrado não apenas pela voz no microfone dos bingos, mas pela voz ativa em defesa da comunidade.

