Morre na Santa Casa motociclista que colidiu com caminhão na BR-060

Vítima socorrida em estado grave / Divulgação

Eder Carlos Pereira Francisco, de 38 anos, faleceu nesta segunda-feira, 15, na Santa Casa de Campo Grande. O motociclista havia colidido com um caminhão na BR-060, em Sidrolândia, na noite de sexta-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada no solo com ferimentos graves, incluindo a perda de uma perna e múltiplas fraturas no membro superior. O estado de saúde da vítima era crítico, com alto risco de amputação do membro ferido.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.