Morre professora Cleozenir de Souza aos 55 anos em Aquidauana

O velório será realizado na Pax Universal / Arquivo pessoal

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Aquidauana comunicou com pesar o falecimento da professora Cleozenir de Souza, ocorrido às 13h desta segunda-feira (10), aos 55 anos.

Cleozenir era reconhecida por sua dedicação, companheirismo e comprometimento com a educação pública, deixando marcas de carinho e respeito entre colegas, estudantes e toda a comunidade escolar.

O velório será realizado na Pax Universal, a partir das 17h, e o sepultamento ocorrerá amanhã (11), às 11h, no Cemitério Municipal.

O sindicato manifestou solidariedade à família, amigos, colegas de trabalho e estudantes, ressaltando que a memória da professora continuará viva em cada sala de aula, em cada aprendizado e história compartilhada.

“Em defesa da educação, da vida e da memória de quem constrói o saber”, finaliza a nota.

