Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 22:25

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morre professora Cleozenir de Souza aos 55 anos em Aquidauana

Simted Aquidauana divulgou uma nota de pesar em homenagem a docente

Redação

Publicado em 10/11/2025 às 17:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O velório será realizado na Pax Universal / Arquivo pessoal

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Aquidauana comunicou com pesar o falecimento da professora Cleozenir de Souza, ocorrido às 13h desta segunda-feira (10), aos 55 anos.

Cleozenir era reconhecida por sua dedicação, companheirismo e comprometimento com a educação pública, deixando marcas de carinho e respeito entre colegas, estudantes e toda a comunidade escolar.

O velório será realizado na Pax Universal, a partir das 17h, e o sepultamento ocorrerá amanhã (11), às 11h, no Cemitério Municipal.

O sindicato manifestou solidariedade à família, amigos, colegas de trabalho e estudantes, ressaltando que a memória da professora continuará viva em cada sala de aula, em cada aprendizado e história compartilhada.

“Em defesa da educação, da vida e da memória de quem constrói o saber”, finaliza a nota.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Previdência

INSS e Caixa suspendem seguro prestamista em crédito consignado

Serviços

Polícia Civil cria comissão para garantir direitos de grupos vulneráveis

Sorte

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Publicidade

Serviços

Defensoria leva retificação de nome e gênero a Aquidauana e Anastácio

ÚLTIMAS

Educação

Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira

Divulgação será na página do Inep na parte de Provas e Gabaritos

Educação

Central garante logística que abastece escolas estaduais de MS

Governador Eduardo Riedel visitou estrutura que movimenta mais de 850 mil itens por ano e mantém funcionamento da rede pública de ensino

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo