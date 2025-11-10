Morre professora Cleozenir de Souza aos 55 anos em Aquidauana

Simted Aquidauana divulgou uma nota de pesar em homenagem a docente
O velório será realizado na Pax Universal / Arquivo pessoal
O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Aquidauana comunicou com pesar o falecimento da professora Cleozenir de Souza, ocorrido às 13h desta segunda-feira (10), aos 55 anos.
Cleozenir era reconhecida por sua dedicação, companheirismo e comprometimento com a educação pública, deixando marcas de carinho e respeito entre colegas, estudantes e toda a comunidade escolar.
O velório será realizado na Pax Universal, a partir das 17h, e o sepultamento ocorrerá amanhã (11), às 11h, no Cemitério Municipal.
O sindicato manifestou solidariedade à família, amigos, colegas de trabalho e estudantes, ressaltando que a memória da professora continuará viva em cada sala de aula, em cada aprendizado e história compartilhada.
“Em defesa da educação, da vida e da memória de quem constrói o saber”, finaliza a nota.
