Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 00:43

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Morre vítima de acidente na BR-262 após 35 dias internado

Iuri Sampaio, de 46 anos, estava na UTI desde colisão em Miranda

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 21:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Acidente registrado em agosto / Corpo de Bombeiros

Faleceu nesta terça-feira (30), na Santa Casa de Campo Grande, Iuri Vasconcelos Sampaio, de 46 anos, após 35 dias internado em estado grave. Ele foi uma das vítimas de um acidente ocorrido em 27 de agosto, na BR-262, próximo ao Posto Pioneiro, no município de Miranda.

A morte foi confirmada pela irmã da vítima, pelas redes sociais. "Iuri, você chegou em nossas vidas em um momento em que a dor ainda apertava forte, quando estávamos tentando aprender a conviver com a falta de um irmão. E você veio como um presente de Deus, como um anjo que nos ajudou a preencher esse vazio. Aos poucos, deixou de ser apenas alguém que caminhava ao nosso lado e se tornou parte de nós: irmão, parceiro, companheiro de vida", escreveu.

Na ocasião, o veículo em que Iuri estava, uma Chevrolet Blazer, foi atingido por um caminhão e saiu da pista, despencando de uma ribanceira. No impacto, ele sofreu múltiplas fraturas, incluindo no maxilar, e passou por cirurgia reconstrutiva. Durante a internação, também precisou de hemodiálise, após apresentar falência renal.

Apesar do tratamento intensivo, o quadro se agravou e Iuri teve uma parada cardíaca. A equipe médica constatou morte encefálica logo em seguida.

Outras duas pessoas estavam no carro no momento do acidente. Um passageiro, de 74 anos, sofreu fratura em uma das pernas, enquanto o motorista da Blazer saiu ileso. Os dois ficaram presos às ferragens e foram retirados por equipes do Corpo de Bombeiros.

O condutor do caminhão envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro e segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Cadastro Único realiza atendimento itinerante em Piraputanga

Sorte

Apostas de Coxim acertam na quina da Mega-Sena

Meio Ambiente

Incêndio já consumiu 1,7 mil hectares na Serra do Amolar

Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

Linha de fogo na Serra do Amolar é detectada

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Publicidade

Inmet

Máxima prevista para esta terça-feira em Aquidauana é de 40°C

ÚLTIMAS

Esporte

CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro

Brasileiro terá maior duração e estaduais contam com menos datas

Cidades

Bonito realiza ato cívico com estudantes no aniversário de 77 anos

Mais de mil alunos participarão do desfile comemorativo na quinta-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo