Morre vítima de acidente na BR-262 após 35 dias internado

Acidente registrado em agosto / Corpo de Bombeiros

Faleceu nesta terça-feira (30), na Santa Casa de Campo Grande, Iuri Vasconcelos Sampaio, de 46 anos, após 35 dias internado em estado grave. Ele foi uma das vítimas de um acidente ocorrido em 27 de agosto, na BR-262, próximo ao Posto Pioneiro, no município de Miranda.

A morte foi confirmada pela irmã da vítima, pelas redes sociais. "Iuri, você chegou em nossas vidas em um momento em que a dor ainda apertava forte, quando estávamos tentando aprender a conviver com a falta de um irmão. E você veio como um presente de Deus, como um anjo que nos ajudou a preencher esse vazio. Aos poucos, deixou de ser apenas alguém que caminhava ao nosso lado e se tornou parte de nós: irmão, parceiro, companheiro de vida", escreveu.

Na ocasião, o veículo em que Iuri estava, uma Chevrolet Blazer, foi atingido por um caminhão e saiu da pista, despencando de uma ribanceira. No impacto, ele sofreu múltiplas fraturas, incluindo no maxilar, e passou por cirurgia reconstrutiva. Durante a internação, também precisou de hemodiálise, após apresentar falência renal.

Apesar do tratamento intensivo, o quadro se agravou e Iuri teve uma parada cardíaca. A equipe médica constatou morte encefálica logo em seguida.

Outras duas pessoas estavam no carro no momento do acidente. Um passageiro, de 74 anos, sofreu fratura em uma das pernas, enquanto o motorista da Blazer saiu ileso. Os dois ficaram presos às ferragens e foram retirados por equipes do Corpo de Bombeiros.

O condutor do caminhão envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro e segue sendo investigado pela Polícia Civil.

