Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 17:11

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Mortes com motos disparam e já chegam a 40% das vítimas no trânsito

Estudo do Ipea alerta para avanço da mortalidade e riscos na regulamentação do mototáxi

Redação

Publicado em 26/11/2025 às 14:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As motocicletas também concentram aproximadamente 60% das internações por acidentes / Agência de Brasília

As mortes em acidentes envolvendo motociclistas cresceram de forma acelerada nas últimas décadas no Brasil. Segundo o estudo Mortalidade e morbidade das motocicletas e os riscos da implantação do mototáxi no Brasil, divulgado pelo Ipea nesta quarta-feira (26), a participação das motos nas fatalidades do trânsito saltou de 3% no fim dos anos 1990 para quase 40% em 2023.

As motocicletas também representam cerca de 60% das internações por acidentes terrestres e consumiram, somente em 2024, mais de R$ 270 milhões em despesas hospitalares do SUS.

O levantamento chama atenção para os riscos da regulamentação do mototáxi no país. O Ipea aponta fragilidades na atividade, que, somadas às altas taxas de mortalidade, tornam as motos inadequadas para o transporte remunerado de passageiros.

A frota nacional cresceu de 2,7 milhões de unidades em 1998 para mais de 34 milhões em 2024, mas o aumento da letalidade foi ainda mais rápido: as mortes de motociclistas se multiplicaram 15 vezes no período, levando o veículo ao posto de maior causador de mortes no trânsito brasileiro.

O perfil das vítimas revela desigualdades sociais marcantes. Jovens de 20 a 29 anos representam cerca de um terço dos mortos, a maioria homens, pessoas pardas e com baixa escolaridade. Além disso, as internações por acidentes com motos superam 160 mil por ano, gerando custos hospitalares que já equivalem a dois terços das despesas com sinistros de trânsito.

Diante desse cenário, o pesquisador Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho defende que cidades pequenas priorizem melhorias no transporte público, enquanto metrópoles devem limitar o mototáxi a áreas onde veículos maiores não circulam, para evitar o agravamento dos riscos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Ação de Graças reúne comunidade de Anastácio em evento no ginásio

Serviços

Produtores têm até dia 1º para fazer declaração e atualização de rebanhos

Meio Ambiente

MPMS investiga incêndio que devastou canavial e vegetação em MS

Inquérito apura responsabilidades por fogo que atingiu mais de 1,7 mil hectares e gerou multa de R$ 5,8 milhões a empresa do setor de bioenergia

Serviços

MS discute mercado ambiental com seminário em Miranda e Corumbá

Publicidade

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Bichara Salamene

ÚLTIMAS

Polícia

Jovem condenado por abusos é preso em MS por pornografia infantil

Acusado já havia sido indiciado por crimes contra adolescentes no Estado de SP

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Programação reforçou a valorização da identidade, cultura afro-brasileira e representatividade entre os estudantes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo