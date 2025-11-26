Mortes com motos disparam e já chegam a 40% das vítimas no trânsito

As motocicletas também concentram aproximadamente 60% das internações por acidentes / Agência de Brasília

As mortes em acidentes envolvendo motociclistas cresceram de forma acelerada nas últimas décadas no Brasil. Segundo o estudo Mortalidade e morbidade das motocicletas e os riscos da implantação do mototáxi no Brasil, divulgado pelo Ipea nesta quarta-feira (26), a participação das motos nas fatalidades do trânsito saltou de 3% no fim dos anos 1990 para quase 40% em 2023.

As motocicletas também representam cerca de 60% das internações por acidentes terrestres e consumiram, somente em 2024, mais de R$ 270 milhões em despesas hospitalares do SUS.

O levantamento chama atenção para os riscos da regulamentação do mototáxi no país. O Ipea aponta fragilidades na atividade, que, somadas às altas taxas de mortalidade, tornam as motos inadequadas para o transporte remunerado de passageiros.

A frota nacional cresceu de 2,7 milhões de unidades em 1998 para mais de 34 milhões em 2024, mas o aumento da letalidade foi ainda mais rápido: as mortes de motociclistas se multiplicaram 15 vezes no período, levando o veículo ao posto de maior causador de mortes no trânsito brasileiro.

O perfil das vítimas revela desigualdades sociais marcantes. Jovens de 20 a 29 anos representam cerca de um terço dos mortos, a maioria homens, pessoas pardas e com baixa escolaridade. Além disso, as internações por acidentes com motos superam 160 mil por ano, gerando custos hospitalares que já equivalem a dois terços das despesas com sinistros de trânsito.

Diante desse cenário, o pesquisador Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho defende que cidades pequenas priorizem melhorias no transporte público, enquanto metrópoles devem limitar o mototáxi a áreas onde veículos maiores não circulam, para evitar o agravamento dos riscos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!