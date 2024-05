Mortes no Rio Grande do Sul por causa das chuvas já chegam a 56

56 mortes e 67 pessoas ainda desaparecidas / Gustavo Mansur/Palacio Piratini

As fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul nesta semana. O governo estadual confirmou, em atualização feita via transmissão ao vivo pela internet na manhã deste sábado, 4, um total de 56 mortes e 67 pessoas ainda desaparecidas em meio aos escombros e enchentes que se espalharam por diversas regiões.



Há um total de 67 pessoas desaparecidas, de acordo com o governo gaúcho. De acordo com a Defesa Civil, 281 municípios foram afetados pela enchente histórica. No total, há 8.296 desabrigados e 24.666 desalojados. O boletim do governo ainda diz que há 377.497 pessoas afetadas pela tragédia e 74 feridos.





Segundo a Defesa Civil, há 350 mil propriedades sem eletricidade no estado e falta de abastecimento de água para 441.120 clientes da empresa Corsan. O número de residências sem água quase dobrou entre a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado, de acordo com os boletins do governo.



A Folha do São Paulo, a operadora de telefonia TIM informou que 63 municípios estavam sem serviços de telefone e internet. O problema atingia clientes da Vivo em 46 cidades, e da Claro em 19 municípios. As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual. Quase 200 mil alunos foram impactados. Além disso, um total de 224 escolas tiveram sua estrutura danificada pelas consequências da chuva.





Situação no RS após as chuvas



56 mortes

67 desaparecidos

74 feridos

377.497 pessoas afetadas

350 mil imóveis sem energia

860.952 imóveis sem água

Aulas suspensas em 2.338 escolas da rede estadual







Durante a madrugada desta sexta-feira, o rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu o maior nível desde 1941. O rio chegou a 4,23 metros no cais Mauá. O nível de alerta para a região do centro histórico é de 2,5 metros, sendo 3 metros para inundação.