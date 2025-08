Motiva Pantanal anuncia isenção para motos e desconto progressivo em pedágios

Divulgação

A Motiva Pantanal, nova operadora da BR-163 (antiga CCR MSVia), anunciou nesta quarta-feira (6) novos benefícios tarifários nas praças de pedágio sob sua concessão em Mato Grosso do Sul. Entre as mudanças estão descontos progressivos para motoristas que utilizam o sistema de pagamento automático (TAG) e isenção total para motocicletas.

Motoristas com veículos equipados com TAG passam a ter desconto imediato de 5% ao utilizar as cabines automáticas. Além disso, quem usa a mesma praça, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, poderá ter reduções adicionais de até 93%, por meio do DUF (Desconto de Usuário Frequente).