17 de Novembro de 2025 • 19:17

Trânsito

Motociclista fica ferida após queda de moto em Aquidauana

SAMU socorreu a vítima na Avenida Mato Grosso e a levou ao Pronto-Socorro

Redação com João Eric

Publicado em 17/11/2025 às 15:34

Vítima foi socorrida / Samu

Uma motociclista de 51 anos ficou ferida após cair de moto na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida Mato Grosso, em Aquidauana. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 13h08 e encontrou a mulher consciente, mas reclamando de dores no tórax.

Ela recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da cidade. De acordo com informações levantadas na ocorrência, a motociclista perdeu o controle da Honda Titan 125cc.

A Polícia Militar também esteve na avenida para registrar o caso.

