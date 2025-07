Motociclista de 57 anos fica ferido após queda acidental em Corumbá

Resgate feito pelo Corpo de Bombeiros / Ilustrativa/Corpo de Bombeiros

Um homem de 57 anos, ficou ferido após sofrer uma queda acidental de motocicleta na noite de sábado (19), em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 21h45, no cruzamento da Avenida Senador Paulino com a Rua Nossa Senhora das Mercês, no bairro Padre Ernesto Sassida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída ao solo, consciente e orientada, apresentando uma lesão no mento (parte inferior do rosto) com forte hemorragia, além de queixar-se de dores intensas na região das costelas, do lado esquerdo.