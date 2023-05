Motociclista é arremessado após bater em Ecosporte no bairro Serraria

Moto ficou danificada na colisão / Foto: Divulgação

Um motociclista, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado ao Pronto-socorro de Aquidauana após se envolver em um acidente contra um Ford Ecosporte no cruzamento da Rua Giovane Toscano de Brito com Rua Antônio Campelo, bairro Serraria, no sábado, 20.

Por volta das 18h56, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. O motociclista da Honda Titan estava caído na calçada. Segundo moradores, a vítima teria sido arremessada no impacto.

A vítima conduzia a moto sentido Rua Duque de Caxias quando foi atingido por um veículo Ford Ecosporte, condutor do veículo nada sofreu. Após atendimento e imobilização da vitima, que referiu dor na perna e coluna lombar, foi encaminhado ao hospital, onde ficou aos cuidados da equipe médica.