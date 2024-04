Motociclista embriagado e sem CNH bate em carro na Avenida Manoel Murtinho

Moto foi recolhida / Divulgação

Um motociclista de 50 anos sofreu ferimentos leves ao bater a moto Honda Biz em um Fiat Siena na Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, no sábado, 30. O motociclista não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e estaria embriagado.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o atendimento. O que chamou a atenção da Polícia Militar foi o estado de embriaguez do condutor da motoneta, evidenciado por sinais como odor etílico, olhos vermelhos e fala enrolada. Após se recusar a fazer o teste de alcoolemia, foi emitido o Termo de Embriaguez.

Enquanto o condutor do Siena, de 30 anos, saiu ileso do acidente, o condutor embriagado foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais. Além disso, a moto foi removida para o pátio do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul).