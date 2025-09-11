Motociclista fica ferida após colisão com caminhão na Avenida Pantaneta

Condutora sofreu escoriações e possível fratura
Motorista do caminhão fugiu do local / Fotos: Samu
Na tarde desta quinta-feira (11), uma mulher de 32 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Dr. Sabino, a Avenida Pantaneta, com a Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. A motociclista conduzia uma Yamaha Factor quando colidiu com um caminhão, cujo condutor fugiu sem prestar socorro e não foi identificado.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 16h e encontrou a vítima caída ao solo, consciente, com escoriações em várias partes do corpo e suspeita de fratura no antebraço esquerdo.
A mulher recebeu os primeiros socorros no local pela equipe da unidade Bravo 05 do SAMU e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permanece sob observação médica.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades de trânsito. Até o momento, o motorista do caminhão envolvido não foi localizado.
