Motociclista fica ferido após bater em caminhonete na bairro Alto

Veículos com danos na colisão / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Um motociclista sofreu ferimentos e fraturas após bater em uma caminhonete, na Rua Duque de Caxias cruzamento com a José Bonifácio, no bairro Alto, em Aquidauana, na manhã desta quinta-feira, 21.

Conforme apurado pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 7h, a vítima foi socorrida após colidir com a lateral da caminhonete. Ele foi levado ao Pronto-Socorro da cidade.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e realizou o atendimento. As causas do acidente vão ser apuradas.

