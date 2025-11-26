Motociclista fica ferido após colisão com camionete em Aquidauana

Atendimento do Samu / Samu

Um motociclista de 42 anos ficou ferido após a colisão entre uma Honda Biz e uma Toyota Hilux na tarde desta quarta-feira (26), na rua Carlos Ferreira Bandeira, na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 11h40.

O SAMU 192 foi acionado e encontrou o motociclista caído ao solo, consciente e orientado, com escoriações. Após atendimento no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

A Polícia Militar esteve na via e realizou os procedimentos necessários relacionados ao acidente.

