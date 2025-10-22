Motociclista fica ferido após colisão com carro em Corumbá

Acidente aconteceu na manhã desta quarta (22) no bairro Nova Corumbá
As circunstâncias do acidente não foram divulgadas / CBMMS
Um motociclista de 23 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na manhã desta quarta-feira (22), em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 7h no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Pernambuco, no bairro Nova Corumbá.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas caída ao solo, queixando-se de dores na região da cintura escapular e flanco direito.
Após o atendimento no local e os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado à UPA de Corumbá para avaliação médica.
O motorista do carro não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
