22 de Outubro de 2025 • 21:07

Trânsito

Motociclista fica ferido após colisão com carro em Corumbá

Acidente aconteceu na manhã desta quarta (22) no bairro Nova Corumbá

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 16:59

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas / CBMMS

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na manhã desta quarta-feira (22), em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 7h no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Pernambuco, no bairro Nova Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas caída ao solo, queixando-se de dores na região da cintura escapular e flanco direito.

Após o atendimento no local e os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado à UPA de Corumbá para avaliação médica.

O motorista do carro não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

