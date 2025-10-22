Motociclista fica ferido após colisão com carro em Corumbá

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas / CBMMS

Um motociclista de 23 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na manhã desta quarta-feira (22), em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 7h no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Pernambuco, no bairro Nova Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e orientada, mas caída ao solo, queixando-se de dores na região da cintura escapular e flanco direito.

Após o atendimento no local e os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado à UPA de Corumbá para avaliação médica.

O motorista do carro não se feriu. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!